Présenté ce mercredi, le nouvel entraineur du LOSC Jocelyn Gourvennec devra assurer la succession de Galtier

Après le départ de Christophe Galtier pour l'OGC Nice, le LOSC s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur. Si les noms de Claudio Ranieri, Laurent Blanc, Patrick Vieira, ou encore Lucien Favre étaient évoqués, c'est finalement Jocelyn Gourvennec qui a été choisi par les dirigeants du club. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité chez les supporters. Une pétition a même été lancée et a recueilli près d'un millier de signatures avant d'être supprimée.

Pas de quoi pour autant perturber l'intéressé : "Quand on est entraîneur, on est toujours très exposé. Mais je préfère _mettre mon énergie sur les choses sur lesquelles je peux agir_. D'abord bien représenter le club. Et puis sur le cœur de mon métier : le management de l'effectif, du vestiaire, du staff, et la préparation des matchs", expose-t-il tranquillement.

Deux années loin des terrains mais fructueuses

Il faut dire que Jocelyn Gourvennec revient de deux années passées loin des terrains. Deux années qu'il assure avoir largement mises à profit : "J'ai été consultant auprès de Canal, en gardant un œil d'expertise sur la Ligue 1. La saison dernière j'ai suivi en particulier Monaco et Lille, celle d'avant Lyon et Lille aussi. Et puis parallèlement à cela j'ai suivi une formation de manager au très réputé CDES de Limoges"

De quoi compléter ses dix années d'expérience passées sur les bancs de Bordeaux et Guingamp. Le président du LOSC Olivier Létang l'assure d'ailleurs : Jocelyn Gourvennec n'est pas un choix par défaut : "On voulait un entraîneur qui soit fédérateur, avec de la personnalité, de l'envie et beaucoup d'énergie. Un coach qui ait une capacité à travailler avec un staff et une organisation qui fonctionnent et qui ont déjà fait leurs preuves, qui parle français, a une expérience au niveau européen,... Jocelyn coche toutes ces cases."

Assurer l'après-Galtier

Jocelyn Gourvennec aura la lourde tâche de succéder à Christophe Galtier, après une saison couronnée par un titre de champion de France. Une grande mission, dont il est tout à fait conscient : "On a une saison qui s'annonce passionnante. C'est un challenge relevé. Je connais bien Christophe pour l'avoir eu comme entraîneur, je le remercie de l'héritage sportif qu'il nous laisse. Je sais comment il a fonctionné, ce qu'il a mis en place, ses idées de jeu."

Pour assurer la succession, Jocelyn Gourvennec souhaite jouer d'abord sur la continuité : "Il y a de la compétence, chacun dans ses domaines. J'ai vu un groupe qui travaille bien, où c'est huilé. Il faut entretenir cette exigence de travail. C'est tout le défi qu'on doit avoir. De garder cette exigence, cette mentalité de travail pour gagner et être le plus haut possible".

Avec pour projet même de transformer cette contrainte en force : "L'atout, c'est qu'il y a une base de joueurs qui est là. Ils ont des habitudes de jeu, des repères. Et c'est ça qui va nous permettre d'être prêt pour le trophée des Champions. Concernant la Ligue des champions, le but c'est bien sûr de représenter le LOSC avec beaucoup de fierté, prendre un max de points. Donc on a de belles échéances, et je suis très heureux de relever ce challenge".