Présention du US Boulogne Côte d'Opale, contraint de débuter la saison en National.

Je ne parle plus des derniers mois

Au moment de l'arrêt des championnats de football, Boulogne était barragiste, après avoir pris 21 points sur 24 lors des 8 derniers matches disputés. La décision de la FFF validé par la LFP a privé le club de cet espoir de retrouver l'antichambre de la L2. Reynold Delattre, le président du club n'a toujours pas digéré cet épisode: " je ne parle plus des derniers mois, on est reparti à fond, l'ambiance dans le club est bonne, on va tout faire pour que cela se traduise sur le terrain"

Objectif montée

Dans l'esprit de beaucoup de supporters, après cet épisode douloureux, Boulogne n'aura pas d'autres choix que de viser un retour en L2 en fin de saison. Mais l'entraîneur, Laurent Guyot, demande de la patience et de la prudence: "Dans ce championnat, on est 10 à avoir les mêmes envies de montée. Et on l'a encore vu la saison dernière, qui aurait parié sur Dunkerque et Pau qui ont fait la course en tête toute la saison, personne!"

Des conditions sanitaires qui change la donne

Le staff de Laurent Guyot qui comme ailleurs a pris en considération les nouvelles règles sanitaires pour préparer une saison qui débutera samedi face à Quevilly-Rouen: "on répète très régulièrement aux joueurs de se laver les mains. Les joueurs arrivent habillés à l'entraînement, chacun lave son linge chez lui. Le masque est obligatoire dans le vestiaire. ET je le dis souvent aux joueurs, ils doivent être exemplaires. Un joueur testé positif et donc en quatorzaine c'est comme un joueur absent sur blessure pour deux semaines."