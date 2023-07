Président, joueurs, supporters : les réactions au repêchage de l'AS Nancy Lorraine en National 1

Dans les allées du Stade Marcel Picot, on l'entend sourire d'un bureau à l'autre. Le baptême de l'air du nouveau président de l'ASNL Sébastien Janodet aura donc été tout, sauf sans repos. Ce jeudi, il vient d'apprendre le repêchage de son équipe en National 1 l'an prochain, après des longues semaines d'angoisse, marquées par la relégation sportive, puis administrative, et enfin le sauvetage en appel.

Un président soulagé

"Soulagé, heureux pour le club, les supporters", lâche-t-il face aux gradins de Picot, qui continueront à vibrer la saison prochaine avec un club toujours en vie. "On est passé par toutes les émotions depuis un mois et demi", ajoute-t-il, bien conscient qu'il va falloir dès maintenant préparer la saison prochaine, alors que la concurrence a déjà entamé son mercato.

Dès ce week-end, les premiers contrats seront discutés avant un premier entraînement fixé lundi. Aux manettes, le coach Benoît Pedretti sera à nouveau de la partie pour la saison prochaine. Il aura à sa charge un effectif réduit par rapport à la saison dernière, d'environ 18 joueurs, selon les deux actionnaires du club , présents à Nancy ce jeudi, notamment reçus par le maire Mathieu Klein.

Des joueurs fidèles

Parmi les Nancéiens version 2023-2024, un nom est déjà connu. Celui de Martin Sourzac, le gardien titulaire de l'an dernier, toujours resté fidèle au club. Et qui annonce vouloir le rester, après avoir refusé plusieurs sollicitations, le temps de voir à quelle sauce l'ASNL serait mangée. "C'est vrai qu'il y a eu des propositions, mais il était hors de question de laisser le club comme ça. De partir à un moment où on était en état critique. Je ne voulais pas avoir de regret, donc je n'ai pas hésité. Le fait de s'entraîner seul et de voir la date de reprise repoussée à plusieurs reprises n'était pas facile, mais je suis toujours resté confiant", explique-t-il, très heureux.

Des supporters prêts

Du côté des supporters, évidemment, cette annonce est un ouf de soulagement. Comme un air de seconde chance, afin d'espérer un retour au plus haut niveau. "L'esprit est plus serein", confie Olivier Burger, des Socios, qui reste exigeant malgré tout. "Mais il ne faut pas oublier que notre place est minimum Ligue 2. On reste certes dans le monde professionnel, mais il ne faut pas oublier que l'on n'est pas à notre place", ajoute-t-il. La reprise du championnat est fixée au 11 août avec la réception de Villefranche à Picot.

