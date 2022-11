Équipe de France : Presnel Kimpembe, forfait pour la Coupe du monde, remplacé par Axel Disasi

Le défenseur central du Paris SG Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" d'une blessure à un tendon d'Achille, est forfait pour la Coupe du monde et est remplacé par le novice Axel Disasi de l'AS Monaco, a annoncé lundi la Fédération française de football.

Le champion du monde 2018 a rejoué quinze minutes avec son club dimanche, une première depuis fin octobre, et il "ne s'estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar", a indiqué la FFF dans un communiqué, au premier jour du rassemblement des Français à Clairefontaine.

Dans un message sur ses réseaux sociaux, Presnel Kimpembe exprime sa tristesse de laisser les bleus mais explique ensuite "ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe". Suite à cette décision de déclarer forfait, la fff a souligné dans son communiqué que "le staff de l'Equipe de France salue l'honnêteté de Presnel et lui souhaite de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques dans les meilleurs délais."