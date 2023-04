Prêté à Pau par le TFC, Yanis Begraoui ne ratera pas la finale de Coupe de France de foot

L'attaquant du TFC, le Marocain Yanis Begraoui, prêté au Pau FC depuis le 29 janvier dernier, joue en ligue 2 ce samedi soir. Les Béarnais rencontrent Nîmes à 19 heures. Mais il sait déjà ce qui l'attend après le match, la finale de Coupe de France de football qu'il va suivre avec ses coéquipiers, c'est ce qu'il confie à France Bleu : "Je vais regarder le match attentivement et j'espère que cela va être un très beau match, que les Violets vont revenir avec la Coupe. On va essayer de se brancher, une finale de Coupe de France on ne va pas la louper, on se mettra dans le bus pour regarder tous ensemble le match."

Yanis Begraoui a œuvré pour Toulouse en Coupe de France

Yanis Begraoui est l'un des artisans de l'aventure Coupe de France cette saison, même s'il ne porte plus le maillot violet. Avant de partir pour Pau, Yanis Begraoui a marqué son premier but en match officiel avec le club Toulousain, le 8 janvier dernier à l'occasion des trente-deuxième de finale de Coupe de France contre Lannion .

Le joueur de 21 ans, qui a signé au Toulouse FC pour quatre ans en 2021, a été prêté à Pau pour gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression en ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. L'objectif est aussi qu'il aide les Palois à atteindre leurs objectifs de maintien.