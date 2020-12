Privé de fêtes chez lui, un jeune joueur des Girondins de Bordeaux passe Noël chez son agent

Ce Noël est particulier en raison de la Covid-19 et des gestes barrières à respecter pour protéger ses proches. Mais il l'est plus encore pour un joueur de football du centre de formation des Girondins de Bordeaux, le jeune ghanéen Jamal Haruna. Ce milieu offensif de 19 ans, arrivé en Gironde il y a un an et demi, ne peut pas rentrer chez lui à cause de la crise sanitaire pour contenir les risques de ramener le Covid-19 dans le groupe. C'est alors que son agent, Christophe Hutteau lui a proposé de passer les fêtes chez lui.

Le Père Noël est aussi passé pour Jamal Haruna chez les Hutteau. © Radio France - Yvan Plantey

La vie de footballeur, entre solitude et entraînements

Jamal Haruna va finalement passer les fêtes dans une grande maison à un kilomètre de l'océan Atlantique. Mais ses fêtes de fin d'année seront sportives avec un programme préparé par François Bellote, un ami de son agent. "On a fait 45 minutes de vélo sur les pistes, 45 minutes de course dans la forêt et on a fini par une demi-heure de crossfit pour qu'il gagne en explosivité", explique-t-il.

Si sur les temps de repos, ils sont isolés, on ne leur rend vraiment pas service - Christophe Hutteau, agent de Jamal Haruna

Le joueur ghanéen s'entraîne dur et admet que "c'est compliqué d'être loin de ma famille mais je dois m'adapter, c'est la vie". Ce à quoi Christophe Hutteau, son agent, ajoute qu'il était "normal de lui proposer, j'allais pas le laisser passer les fêtes seul dans son bungalow."

Il souligne que si les joueurs sont bien payés, ils sont quand même accaparés par le football. Jamal Haruna, par exemple, s'entraîne cinq fois par semaine sans compter le match du week-end. "On l'oublie mais la vie d'un footballeur est très exigeante tout au long de l'année, donc si sur les temps de repos, ils sont isolés, on ne leur rend vraiment pas service", souligne Christophe Hutteau.

Jamal Haruna repartira après les fêtes "totalement regonflé à bloc", espère son agent qui a pensé à envoyer une requête de dernière minute au Père Noël pour qu'il y ait un cadeau pour lui sous le sapin de la famille Hutteau.