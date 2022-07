Privée de championnat d'Europe, la gardienne Solène Durand cherche un club

Dimanche 10 juillet, l'Equipe de France de football féminin commençait son championnat d'Europe de la meilleure des manière. Un succès net et sans bavure 5-1. Ce match, Solène Durand en rêvait depuis 3 ans. Elle a finalement du le vivre depuis son canapé. Tout a basculé le 16 avril. On joue la 19e journée de D1 Arkema, Dijon reçoit Bordeaux. 25e minute : la gardienne saute pour se saisir d'un ballon aérien anodin. En retombant, sa jambe droite se dérobe et se tord. Solène Durand reste à terre. Verdict : rupture des ligaments croisés, et minimum 9 mois de repos avant de reprendre la compétition.

Un gros coup derrière la tête

Pour la jeune femme de 27 ans, c'est un cauchemar : "Sur le coup, c'est très, très dur. On pense à tous les sacrifices qu'on a fait pendant 3 ans pour participer à l'Euro. Pendant quelques semaines je n'étais moralement pas bien du tout. j'ai pris un gros coup derrière la tête".

Solène Durand le jour de sa blessure. © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Solène Durand, régulièrement appelée dans le groupe France, était quasiment assurée de partir en Angleterre pour disputer le championnat d'Europe 2022. Il a donc fallu se reconstruire : "Je me suis beaucoup entourée, notamment avec un préparateur mental pour évacuer la frustration. Ca m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai régulièrement mes coéquipières de l'équipe de France au téléphone. C'est comme si je faisais partie de l'équipe" souris-t-elle.

Trouver un club pour atteindre ses objectifs

Mais quelques semaines plus tard, nouveau coup dur. La gardienne apprend que son contrat au DFCO, qui expirait le 30 juin 2022, ne serait pas prolongé par le club. "Aujourd'hui, c'est vraiment ça le plus difficile à vivre. Il me faut un club pour continuer à progresser, pour me montrer et revenir au niveau. Je suis arrivé à faire le deuil de l'Euro, à me fixer de nouveau objectif, comme participer à la coupe du monde l'année prochaine. Ce serait bête de prendre du retard".