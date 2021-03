Privés de terrains, les footballeurs de Haute-Garonne continuent la compétition sur internet

Voilà plusieurs semaines déjà qu'il n’y a plus de foot sur le terrain, pour les clubs amateurs. Tous les championnats sont suspendus à cause du Covid-19, et pas sûr qu’ils reprennent. Alors en Haute-Garonne, on continue, mais sur internet ! Le district a décidé de lancer une compétition sur console de jeux. Une confrontation entre clubs du département sur le jeu FIFA, histoire de garder du lien, et surtout histoire de garder des licenciés.

L’idée est venue de Grenade, où la pratique a explosé à l’automne dernier, pendant le deuxième confinement. "L'idée était surtout de garder les licenciés connectés entre eux, de garder un lien social au travers d'une compétition, où on avait mis un petit cadeau à gagner" raconte le président du Grenade FC, Thierry Anel.

ll fallait se réinventer

L'idée a été reprise par le district de foot de Haute-Garonne, pour l’étendre à tout le département. Les équipes sont composées de trois joueurs de consoles, par club. Un vrai championnat, des points, un classement… "Il fallait se réinventer" explique Nicolas Bayod, le vice-président du district, qui y voit même "un enjeu de société", à une époque où les mouvements sont limités par le couvre-feu. "Il n'y a plus le temps pour aller dans le monde associatif" regrette-t-il, encore plus avec des activités interdites pour raisons sanitaires.

14% de licenciés perdus

D'ailleurs, l'effet se fait sentir. A cause de la crainte de l'épidémie, des confinements, du couvre-feu et des championnats arrêtés, le district de Haute-Garonne a perdu 14% de licenciés depuis la saison 2019-2020.

Le terrain leur manque énormément !

Reste à savoir si le concept du foot virtuel va prendre, pour maintenir une certaine stabilité. A Grenade, Thierry Anel relativise : "les gens qui vont participer à la compétition du district n'ont pas signé une licence pour jouer sur FIFA. Le terrain leur manque énormément ! Mais on leur fait une proposition pour leur donner une opportunité de se rencontrer quand même, de faire un peu de compétition, et d'envisager l'avenir avec un peu plus de bien-être, tout simplement".

Les organisateurs espèrent cependant que les joueurs pourront lâcher les manettes pour rejouer au foot avec les pieds. Ils envisagent d'organiser les phases finales de cette compétition sur un vrai terrain, avec un vrai ballon, si les conditions sanitaires le permettent.