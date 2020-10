Privés de vestiaires et de buvettes, les clubs de football de Loire-Atlantique s'organisent

Des joueurs qui se changent entre deux rafales de vent, derrière le préau, au milieu des poubelles : la scène est surréaliste mais elle a bel et bien eu lieu, ce dimanche 25 octobre au stade des Loquets à Mauves-sur-Loire en Loire-Atlantique. Les club de sports de la région et notamment de football sont privés de buvettes et de vestiaires suite à un arrêté préfectoral paru vendredi et destiné à lutter contre la propagation du coronavirus dans le département.

Faute de pouvoir accéder aux vestiaires, les joueurs de Mauves-sur-Loire et leurs adversaires laissent leurs affaires sous le préau du stade des Loquets © Radio France - Julie Munch

Des conditions difficiles pour les joueurs

La météo n'a évidemment pas aidé mais ces nouvelles mesures sanitaires ont ajouté bien des contraintes aux joueurs. "On aura tout vu. C'est la première fois qu'on nous fait ça. En plus il fait froid", témoigne Maxime, un joueur qui essaye tant bien que mal de mettre ses chaussettes sans les mouiller dimanche avant le match. Et pour l'entraîneur de l'équipe senior, qui doit poser le plan de l'équipe sur le couvercle d'une poubelle lors de la causerie d'avant match, les choses ne sont pas simples non plus. "Les vestiaires sont un endroit important dont nous sommes privés. C'est là que commence le match", dit-il. Le président du club de Mauves-sur-Loire regrette également ces nouvelles mesures imposées mais promet qu'il s'adaptera, surtout pour l'équipe féminine, où la fermeture des vestiaires est encore moins bien vécue que chez les hommes.