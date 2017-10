Prix Fifa : Zidane sacré meilleur entraîneur de l'année 2017, le plus beau but pour Giroud

L'actuel entraîneur du Real Madrid a reçu, ce lundi soir, le prix Fifa du meilleur entraîneur de l'année 2017, décerné à Londres. Le Français Olivier Giroud a reçu le prix du plus beau but de l'année pour son "coup du scorpion", réussi en janvier lors du match entre Arsenal et le Crystal Palace.

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année 2017, décerné par la Fifa, ce lundi à Londres. Un prix reçu pour saluer son année exceptionnelle : Zizou a réussi à remporter pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions en juin, en plus de s'adjuger le titre de champion d'Espagne.

🎖️⚽️ Zinédine Zidane est désigné entraîneur FIFA de l'année ! pic.twitter.com/agH04iQk9m — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2017

Le plus beau but pour Olivier Giroud

C'est un autre Français, Olivier Giroud, qui a reçu le Prix Puskas du plus beau but de l'année 2017 pour son "coup du scorpion" réussi en janvier contre Crystal Palace. L'international avait réalisé ce geste le 1er janvier, à la 17e minute du match de Premier League remporté par Arsenal contre Crystal Palace (2-0), le ballon terminant dans la lucarne.

🎖️⚽️ Le prix Puskas 2017 est décerné à Olivier Giroud ! pic.twitter.com/9QJ8ZxXfp7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2017

🇬🇧💥 Le coup du scorpion de Giroud élu plus beau but de l'année 😍🇫🇷 C'était le 1er janvier sur #SFRSport 1 ! #TheBest cc @mohamedbouhafsipic.twitter.com/J82LqllVw1 — SFR Sport (@SFR_Sport) October 23, 2017

Cristiano Ronaldo meilleur joueur

Pour la deuxième année de suite, le prix du meilleur joueur de l'année est revenu au Portugais Cristiano Ronaldo. La saison dernière, l'attaquant du Real Madrid a notamment été sacré champion d'Espagne et a remporté une deuxième Ligue des champions de suite, terminant à nouveau meilleur marqueur de la compétition reine.