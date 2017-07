INFOGRAPHIES - Le prix des abonnements en Ligue 1 et en Ligue 2 pour la saison 2017-2018

Alors que la première journée de la saison 2017-2018 approche, francebleu.fr a fait le classement des tarifs des abonnements du moins cher au plus cher en Ligue 1 et en Ligue 2. Les différences de prix vont du simple au quadruple selon les clubs.

Comme l'an passé, francebleu.fr a compilé le prix des abonnements en Ligue 1 et en Ligue 2 pour la saison à venir. Et comme l'an passé, les écarts sont importants selon le club que vous allez voir jouer dans le stade près de chez vous.

Les tarifs des abonnements indiqués ne prennent pas en compte les réductions (jeunes, adhérents à un club de supporters, personnes handicapées, chômeurs...) ni les réabonnements.

En Ligue 1, le prix moyen d'un abonnement annuel le moins cher est de 182 euros pour voir les matches à domicile de son équipe préférée.

Montpellier le moins cher de Ligue 1, Paris toujours hors de prix

Et comme pour la saison passée, si vous êtes supporter du PSG, il vous faut débourser beaucoup plus que les autres clubs de l'élite du championnat de France. Il vous coûte 420 euros par an pour une place la moins bien située derrières les buts du Parc des Princes. Et si vous sortez le grand jeu, c'est 3.150 euros pour assister aux matches du club parisien depuis les meilleures places en tribunes.

En bas du tableau : Montpellier. Pour assister aux rencontres à La Mosson, vous devez débourser 80 euros par an pour l'abonnement. Soit quatre fois moins que pour le club de la capitale. Le promu Troyes (129 euros) et Guingamp (135 euros) sont également parmi les moins coûteux.

Dans le reste du classement, Dijon, pour sa deuxième saison de rang en Ligue 1, commence son offre à 230 euros, pour compléter le podium "des plus chers des moins chers" juste derrière Lyon (252 euros) et le PSG donc. Surprenant car petit budget, Angers complète ce podium (215 euros).

Les abonnements les plus chers avec les places les mieux situées dans les stades correspondent principalement aux clubs historiques mais aussi à ceux qui ont vu leur stade rénové avec l'Euro 2016 à l'image de Marseille boosté par le projet "OM Champion" (1.250 euros) mais aussi Nantes (1.190 euros), le champion en titre Monaco (1.100 euros), Lille (1.090 euros) et Bordeaux (1.050 euros).

* Le prix de l'abonnement indiqué ne prend pas en compte les réductions (jeunes, adhérents à un club de supporters, personnes handicapées, chômeurs...) ni les réabonnements. Le tarif correspond au prix indiqué sur le site internet officiel du club.

** Le prix indiqué correspond à abonnement dans l'un des virages qui s'obtient uniquement avec l’adhésion via l’une des sept associations de supporters reconnues par le club (tarif pris en compte dans nos calculs).

Le Gazélec Ajaccio, le moins cher en Ligue 2

En Ligue 2, le tarif moyen d'un abonnement le moins cher est d'environ 94 euros, presque deux fois moins qu'en Ligue 1.

Le plus économique : allez voir jouer le Gazélec Football Club Ajaccio au stade Ange-Casanova pour 49 euros par an. Avec un abonnement à 60 euros, Auxerre, Nîmes et Bourg-en-Bresse font également partie des moins coûteux.

Avec son maintien dans cette division, Orléans (160 euros) propose l'abonnement "le plus cher des moins chers" devant Niort (150 euros) et Le Havre (139 euros). Lens complète ce trio (125 euros).

Parmi les places les mieux situées avec un abonnement "VIP", Tours arrive en tête (940 euros) devant le Gazélec Ajaccio (700 euros) et l'US Orléans (600 euros).

* Le prix de l'abonnement indiqué ne prend pas en compte les réductions (jeunes, adhérents à un club de supporters, personnes handicapées, chômeurs...) ni les réabonnements. Le tarif correspond au prix indiqué sur le site internet officiel du club.

** Le Paris FC devrait récupérer la place de Bastia en Ligue 2. Le club corse, qui multiplie les recours, est sous le coup d'une relégation administrative en National 1.