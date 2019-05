Pro B : le Sluc Nancy Basket veut défendre dur face à Blois

Nancy, France

Plus qu'un match avant les playoffs pour le Sluc Nancy Basket en Pro B. Le Sluc, toujours cinquième du championnat, reçoit Blois ce vendredi au palais des sports de Gentilly. Une formation du Loir-et-Cher qui avait dominé la saison régulière la saison passée et qui pointe aujourd'hui à la huitième place. Sluc - Blois, à vivre en direct dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Nancy encaisse trop de points

Nancy reste sur une victoire difficile à Evreux il y a une semaine (91-85) et une défaite à la maison contre Gries-Oberhoffen (84-88). Deux matchs au cours desquels le Sluc a encaissé beaucoup plus de points que d'habitude (74 points en moyenne). "On va essayer de retrouver un peu plus nos fondamentaux défensifs" note l'entraîneur nancéien Christian Monschau qui considère cette rencontre comme un match à part entière, pas comme une préparation aux playoffs :

"C'est une équipe avec un très bon coach, de très bons joueurs, ça suffit à notre défi. On va essayer de s'affirmer face à leur façon de jouer."

Et pour cela, il faudra contrer l'attaque de Blois, être capable de hausser le niveau d'intensité défensive pour le meneur Boris Dallo :

"Ca fait un mois qu'on a perdu de l'intensité donc on va mettre le ton défensivement , et en attaque, juste répéter et avoir les automatismes avec les joueurs pour se régler pour les playoffs."

La quatrième place ?

Un match sans grande pression pour le Sluc qui ne peut pas perdre de place au classement mais peut en gagner une en cas de revers de Vichy-Clermont. Pour Blois, il s'agira de conforter la place du club en playoffs, menacée par Poitiers et Nantes.

Sluc - Blois, coup d'envoi à 20 heures ,avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr avec Cédric Lieto et notre consultant Christophe Lion.