Pro D2 : Biarritz défait d'un point à Montauban, peut s'en vouloir (15-14)

Montauban, France

Il y a eu très peu de grandes envolées dans ce match, après trois jours de pluie sur le Tarn-et-Garonne. Mais dans ce match d'ouverture de la 10e journée de Pro D2, Biarritz doit se contenter d'un point de bonus défensif (défaite 15-14) ramené de Montauban. Une rencontre où jeu au pied de pression, maladresses, mauls et soucis en conquête ont rythmé la partie.

Pourtant ce sont les Biarrots qui entament cette rencontre de la meilleure des manières : profitant d'une touche perdue par les Montalbanais à cinq mètres de l'en-but, Romain Ruffenach inscrit le seul essai de ce match (0-5, 9e). Globalement, la première période se déroule au sol, avec des grattages et autres ballons gardés, pénalisés et qui permettent à Biarrots de rentrer aux vestiaires à la mi-temps avec un léger avantage (9-11, 40e).

Du Plessis rate la balle de match

Des Rouge et blanc qui vont faire la course en tête une grosse partie de la rencontre. Dans le sillon d'un Charles Bouldoire toujours à la relance, d'un pack qui tient l'opposition avec l'apport de certains joueurs comme Steffon Armitage ou Evan Olmstead (qui pour son premier match a joué 80 minutes), le BO propose de belles séquences offensives, permettant de garder l'occupation du terrain. Gâché par les erreurs : quatre touches manquées par le BO et surtout 13 pénalités.

La dernière sera fatale pour le Biarritz Olympique. Après deux pénaltouches mal-négociées côté basque, l'USM vole un ballon, envoie au large, et derrière un coup de pied mais la pression à Armitage, pénalisé. 22 mètres face aux perches, sanction de Jérôme Bosviel. A la 79e, Du Plessis manque la balle de match avec une pénalité des 48 mètres. Le BOPB encaisse ainsi une deuxième défaite consécutive en autant de déplacements, avant deux réceptions à Aguiléra (Rouen et Provence Rugby).

