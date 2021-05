Pro D2 - Biarritz : "Le rêve devient réalité" pour les supporteurs qui vont retrouver Aguiléra contre Grenoble

C'est l'heure des phases finales pour le BO. Ce samedi, le Biarritz Olympique reçoit le FC Grenoble à Aguiléra (15h30) à l'occasion du barrage de Pro D2. Et pour la première fois dans le département, les supporteurs vont effectuer leur retour dans le stade. Ils seront 1.000 maximum dans les tribunes, pour pousser derrière le BO. Des supporteurs, heureux de retrouver leur équipe, à l'image de Roman Gignon, le président d'Aupa BO, l'association qui regroupe 500 supporteurs.

"On n'y croyait plus ! on revient au stade. On compte faire au mieux, avec l'aide du club, pour soutenir notre équipe, comme on le fait depuis des années. On mettra en place tout ce qui est banderoles, tout pour que tout le stade soit en rouge et blanc et que la fête soit belle dans la mesure du possible. On est très, très impatient. On a pris sur nous. On a usé le canapé depuis des mois et des mois et ça y est, le moment tant attendu arrive et on est prêt. On fera monter la pression dans Aguiléra, notre équipe tourne très bien. Il va falloir que tout le monde soit bon pour soutenir au maximum nos joueurs, notre équipe, et aller le plus loin possible."

Pour Virginie Marinea, membre du bureau de l'association, "on est tous excités par ces phases finales, ça fait longtemps qu'on attend ça pour le BO. Au niveau de l'organisation, on essaie de faire au mieux, de mettre des choses en place aussi avec l'accord du club, pour être derrière cette belle équipe, tout en respectant les gestes barrières. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi à cause du Covid-19, on réserve aussi des surprises, mais je pense que tout le monde est motivé et tous ceux qui y seront, au stade, pousseront pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller. On veut que la fête soit belle !"

Quelles modalités pour choisir "les 1.000" ?

1.000 spectateurs maximum, d'après les règles édictées par la Ligue qui suit les mesures du gouvernement, sans compter l'organisation du club, les personnels de sécurité et les médias. À ce nombre, il faut retirer une cinquantaine de places pour les sponsors et partenaires de la LNR. Dans ce cadre, combien de supporteurs biarrots ? 70 % du contingent de billets restants. Les autres 30 % sont pour Grenoble.

En milieu de semaine dernière, le BO a pris contact avec ses abonnés, qui avaient jusqu'à dimanche soir pour s'inscrire via une plateforme internet. Après tirage au sort, les heureux élus sont contactés à partir de ce mardi, pour venir récupérer les sésames à Aguiléra. Des places qu'il faudra payer, même pour les abonnés (cela ne faisant pas partie de l'abonnement au début de la saison). Malgré le fait que ce match de barrage soit disputé à Aguiléra, c'est la Ligue Nationale de Rugby qui prend la quasi-totalité du chiffre d'affaire réalisé. 8% restant allant à Biarritz.

Samedi, toutes les tribunes du stade, la Blanco, la Kampf, seront ouvertes. La règle : un siège sur trois occupé. Il faudra donc maintenir une distance, même pour une famille ou un groupe qui viendrait ensemble. Masque obligatoire. La buvette sera accessible, pas les réceptifs mais le BO propose aux abonnés un panier repas, histoire de prendre des forces pour encourager les Rouge et blanc.