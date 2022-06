Pro D2 : Lasha Tabidze au Biarritz Olympique, les recrues pour la saison 2022/2023

Biarritz très actif pendant l'intersaison. Quelques semaines avant de retrouver et d'affronter la Pro D2, l'effectif des Rouge et blanc se renforce avec de nouveaux joueurs. Ils sont pour l'instant huit à venir grossir les rangs du BOPB. Le dernier en date : le pilier droit géorgien de l’Union Bordeaux-Bègles, Lasha Tabidze, jusqu'en 2024. Et pour les autres recrues, voici la liste :

Lasha Tabidze

Age : 25 ans, début juillet

Nationalité : géorgienne

Poste : pilier droit

Ancien club : UBB (Top 14)

C'est un joueur qui a connu une saison compliquée qui débarque à Aguiléra. Lasha Tabidze (1,85 m ; 117 kg) le pilier droit qui soufflera 25 printemps le 4 juillet, n'a disputé que trois rencontres avec Bordeaux-Bègles, après une blessure à la cheville en début de saison. Il a cinq sélections avec les Lelos. Il a l'avantage d'être Jiff et a signé pour deux ans.

Thomas Sauveterre

Age : 29 ans

Poste : talonneur

Ancien club : US Carcassonne (Pro D2)

Thomas Sauveterre (1,85 m ; 115 kg) a notamment été formé à Montpellier de 2013 à 2016 avant de rejoindre pendant six ans Carcassonne. La saison dernière, il a disputé joué 27 matchs, pour 22 titularisations (4 essais). Fils de l'ancien rugbyman Jean-Jacques Sauveterre, il vient palier les départ de Lucas Peyresblanques (Stade Français), Romain Ruffenach (Section Paloise) et François Da Ros (retraite). Il a signé un contrait jusqu'en 2024.

Killian Taofifenua

Age : 21 ans

Poste : talonneur

Ancien club : Perpignan (Top 14)

Petit frère de Sébastien et Romain, Killian Taofifenua (1,78 m ; 104 kg) s'est engagé jusqu'en 2024 à Aguiléra. Cette saison, il n'a disputé que deux petits matchs avec l'Usap, tous en tant que remplaçant, et compte bien trouver du temps de jeu en Pro D2.

Adrian Motoc

Age : 25 ans

Nationalité : roumaine

Poste : 2e ligne

Ancien club : Stade Aurillacois Cantal Auvergne (Pro D2)

Le 2e ligne roumain commence sa carrière professionnelle avec le Racing 92 de 2017 à 2018 avant de rejoindre Agen pendant deux ans puis Massy. En 2021, il signe à Aurillac avant de finalement prendre la direction de Biarritz. Il s'est engagé pour deux saisons. Adrian Motoc a joué 26 matchs avec l'équipe nationale roumaine.

Nafi Ma'afu

Age : 24 ans

Nationalité : américaine

Poste : 2e ligne

Ancien club : Perpignan (Top 14)

À 24 ans, le troisième ou seconde ligne américain (2m01, 110 kg) a le précieux statut Jiff. Il a été utilisé cinq fois cette saison par l’Usap (dont deux feuilles en Challenge Cup). Cette recrue compensera le départ de Kévin Gimeno.

Charlie Francoz

Age : 24 ans

Poste : 3e ligne

Ancien club : Stade Français (Top 14)

Charlie Francoz a débuté sa carrière au Stade Français de 2013 à 2016 avant de rejoindre La Rochelle pendant un an. En prêt à Aurillac pour la saison 2020/2021, il a fait son retour au Stade Français pour la saison 2021/2022. Il évoluera désormais au Biarritz Olympique. Il s'est engagé pour deux saisons. Charlie Francoz est champion du monde des U20 avec l'équipe de France.

Simon Augry

Age : 24 ans

Poste : 3e ligne

Ancien club : US Montalbanaise (Pro D2)

Passé par le Stade poitevin rugby, par le pôle régional de Niort, Simon Augry (1,92 m ; 105 kg) évoluait avec Montauban au poste de 3e ligne depuis 2018. Depuis son arrivée à l'USM, le 3e ligne passé par le Stade toulousain plus jeune s'est fait une place dans l'effectif tarn-et-garonnais. La saison dernière, il a pris part à 19 rencontres de championnat, dont 17 en tant que titulaire, pour deux essais.

Joe Tomane

Age : 32 ans

Nationalité sportive : australienne

Poste : centre

Ancien club : Black Rams Tokyo (Top League, Japon)

Un joli coup pour le BO ? Le centre international australien Joe Tomane (32 ans, 17 sélections de 2012 à 2015) jouera à Aguiléra la saison prochaine. Depuis la saison 2020-2021, Tomane jouait pour les Ricoh Black Rams au Japon. Il n'a disputé que six rencontres (pour quatre titularisations seulement) en deux saisons. Avant, l'Australie avait évolué deux ans à Montpellier, puis deux ans au Leinster. Il avait commencé son parcours professionnel en rugby à XV avec les Brumbies, l'équipe de rugby de Canberra (Australie).

Clément Pérusin

Age : 19 ans

Poste : demi d'ouverture

Ancien club : Rugby Club Auch (Nationale 2)

Le jeune Clément Pérusin a entamé le rugby à la RS Mauvezin dans le Gers avant de rejoindre Auch en 2020. Il a signé au BO jusqu'en 2025.

Youssouf Soucouma