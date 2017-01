Procès aux Etats-Unis autour d'un objet inventé dans l'Eure

Les autorités américaines poursuivent actuellement un collectionneur privé soupçonné d'avoir mis la main de manière illégale sur deux lentilles de phares. Un objet de collection inventé par Augustin Fresnel, physicien français originaire de l'Eure.

C'est un objet rare et précieux, que le monde entier s'arrachait au 19ème siècle : la lentille Fresnel, du nom de son inventeur eurois, Auguste Fresnel. Un objet précieux, utilisé pour guider les bateaux et dont de nombreux phares partout sur la planète ont été équipés, voire le sont encore. Avec le temps, les plus anciens modèles ont quitté les phares et certains se sont retrouvés sur le marché de l'art. Seulement, la manière par laquelle ils y sont arrivés pose aujourd'hui question et notamment aux Etats-Unis, où de nombreux phares ont été vendus et désarmés.

Ainsi, le musée privé "Maritime Exchange Museum'" (Michigan), qui en possède deux, est poursuivi depuis plusieurs mois par le gouvernement américain qui se demande si leur détention est bien légale. Autrement dit, si leur acquisition s'est faite dans les règles.

Lentille Fresnel dans le phare de Sète, en France © Maxppp - DOMINIQUE ANDRE

Explications de Vincent Guigueno, conservateur au Musée national de la Marine à Paris, au micro de Bertrand Queneutte :

Explications de Bertrand Queneutte, avec Vincent Guigueno Partager le son sur : Copier

Une valeur folle

Si le gouvernement américain entend aujourd'hui les récupérer, c'est parce que les lentilles Fresnel sont un objet d'une grande valeur. Les deux en question vaudraient près de 600.000 dollars, selon les spécialistes. Un objet rare et très prisé, forcément. C'est ce qu'explique Vincent Guigueno :

La lentille Fresnel, un objet rare donc cher, selon Vincent Guigueno Partager le son sur : Copier

Pour aller plus loin :

* Histoire des industriels français de la signalisation maritime (Thèse de Francis Dreyer) : http://www.theses.fr/2008PA040055

* Une aventure industrielle francaise : BBT 1862-1984 (par Philippe Bénard) : http://www.editionsdupalio.com/bbt.html