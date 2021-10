Projectile lancé sur un joueur du Havre : le DFCO va déposer plainte

La défaite du DFCO (2-0) sur la pelouse du Havre, samedi 2 octobre 2021, entachée par un évènement extra-sportif. Sur le deuxième but normand, le défenseur Pierre Gibaud, en pleine célébration, reçoit un projectile venu des tribunes : une bouteille, qui le touche au ventre. Après la rencontre, deux supporters dijonnais ont été interpellés par la police, à l'aide des images des caméras de vidéosurveillance. Le HAC va porter plainte. Au lendemain du match, le président du DFCO, Olivier Delcourt, contacté par France Bleu Bourgogne, s'est exprimé sur ce geste et annonce qu'il va également porter plainte.

"Nous condamnons fermement cet acte pas digne de supporters"

"Nous condamnons fermement cet acte pas digne de supporters et nous allons déposer plainte, indique Olivier Delcourt, président du DFCO. Dans un second temps, les sanctions seront prises. Nous sommes en relation avec le HAC et la justice pour faire toute la lumière sur cet acte inadmissible". Le président du DFCO qui a pu s'entretenir avec Pierre Gibaud. "Il va bien mais a une belle marque", regrette Olivier Delcourt. Ce jet de projectile s'inscrit dans un contexte de multiplication des violences plus ou moins importantes dans les stades depuis plusieurs semaines, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2.