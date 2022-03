Ligue 1 : Maxime Estève en passe de prolonger avec Montpellier

A seulement 19 ans, sa marge de progression dans plusieurs domaines reste grande, mais Maxime Estève en met déjà plein la vue depuis sa première apparition en Ligue 1, en août dernier, face à l'Olympique de Marseille.

Ainsi, alors que le natif de Montpellier a paraphé un premier contrat professionnel de trois ans à la fin du mois de septembre 2021, le club héraultais a fait le choix de ne pas perdre de temps, avec une première prolongation six mois plus tard, ce qui correspond au délai minimum prévu par les textes, qui le lierait à la Paillade jusqu'en juin 2026.

Solide et très rapide malgré sa taille (1m93), agressif et intelligent, mais aussi propre techniquement, l'international U20 apparaît comme un futur grand. Pour l'heure, il ne compte que quinze matchs de Ligue 1 mais donne le sentiment d'en totaliser beaucoup plus.

Revenu sur la pelouse de la Beaujoire il y a une dizaine de jours, après trois mois d'absence (cuisse), le central a repris sur la même lancée que lorsqu'il s'était arrêté, le 20 novembre 2021, au Roazhon Park.

Associé surtout à Mamadou Sakho, lors de la phase aller, son binôme avec Nicolas Cozza, lui aussi très en vue au cours de l'exercice actuel, a parfaitement fonctionné face à Nice et ses nombreux clients (Delort, Dolberg, Gouiri, Brahimi), le weekend passé. De quoi éclaircir l'horizon du MHSC, dans un secteur en chantier l'été dernier, pendant que celui de Maxime Estève s'annonce radieux.

Les fruits de la formation

Alors que Sacha Delaye a signé son premier bail, fin janvier, Maxime Estève sera le deuxième joueur issu du centre de formation à prolonger, cette saison et au mois de mars, après Elye Wahi lundi dernier.

Ce dernier est maintenant lié à Montpellier jusqu'en juin 2025, comme nous l'avons révélé, après un premier contrat pro qui avait démarré à l'été 2018, soit un an avant la fin de son contrat stagiaire. L'attaquant avait ensuite signé deux prolongations de un an, avant une dernière de deux ans.