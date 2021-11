The Daily Mile : Promenade à l'anglaise pour des élèves niçois grâce à l'OGC Nice

Le défenseur de l'OGC Nice Flavius Daniliuc avait de la concurrence ce jeudi dans la cour de l'école Terra Amata de Nice. Entouré d'une vingtaine d'élèves azuréens, l'Autrichien a couru pendant un quart d'heure dans la cour de l'école pour lancer l'opération Daily Mile à Nice. Ce programme dédié aux enfants, déjà présent dans 13.500 écoles à travers le monde, arrive donc sur la Côte d'Azur, soutenu par Ineos et l'OGC Nice. Le concept ? Encourager les enfants à marcher ou courir quinze minutes par jour (l'équivalent d'un mile).

Nice première ville des Alpes-Maritimes à se mettre au Daily Mile

Pour lancer l'opération, soutenue également par la ville de Nice et l'Inspection académique, Flavius Daniliuc n'était pas le seul parrain présent. Le directeur du foot du groupe Ineos Bob Ratcliffe mais aussi le président du Gym Jean-Pierre Rivère ont pu encourager les jeunes courageux de l'école Terra Amata à boucler leur quart d'heure sportif. "C'est une opération qui a été lancée en 2012 par une institutrice en Ecosse et qui concernent aujourd'hui plus de trois millions d'enfants dans le monde," explique Jean-Pierre Rivère. "Ineos soutient ce programme et nous à l'OGC Nice on se mobilise aussi pour des causes comme celles-là. Le sport à l'école il n'y a rien de mieux et en France il faut qu'on investisse dans cette direction. A travers le sport les enfants apprennent de belles valeurs."

Des résultats bénéfiques pour la santé

Plus de trois millions d'enfants à travers le monde pratiquent le Daily Mile et les résultats semblent positifs pour la santé. "Le Daily Mile est bénéfique pour la santé et les capacités cognitives de nos enfants," confirme François Carré, professeur au CHU de Rennes. Le Daily Mile ne demande pas d'échauffement et les enseignants sont libres de choisir quel est le moment qu'ils jugent le plus pertinent dans la journée pour effectuer ce quart d'heure d'activité. A Nice 73 écoles primaires vont participer à cette opération Daily Mile.