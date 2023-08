Pronostiquez sur les matchs du DFCO grâce aux escargots de France Bleu Bourgogne

Vous souvenez-vous de Paul le Poulpe ? Ce céphalopode pronostiqueur , star de la Coupe du monde de foot en 2010 ? Dans le cadre de notre grand tournoi de pronostics pour les matchs du DFCO en National sur la saison 2023/2024, pas de poulpe (difficile à trouver dans les lacs bourguignons...), mais des escargots. Ils sont cinq, baptisés "radio", "micro", "studio", "stéréo" et "mono", et comme nous, comme vous, ils en bavent pour le foot et le DFCO. Généreusement prêtés par "L'Escargot dijonnais" , à Fénay, ils vont pronostiquer les résultats des rencontres - et ils retrouveront leur élevage une fois la tâche accomplie. "Les pronos des escargots", une exclusivité France Bleu Bourgogne, avec des prédictions disponibles en vidéo à la veille des matchs !

Le premier "prono des escargots", pour Châteauroux - DFCO

Fin août 2023, on dénombre plus de 130 inscrits sur le tournoi de pronostics de France Bleu Bourgogne. Vous êtes en retard, carrément à la bourre même, puisque trois matchs sont déjà joués, mais ce n'est pas une fatalité, vous pouvez encore rattraper les autres joueurs. Inscrivez-vous en cliquant ici et rejoignez le tournoi, c'est 100% gratuit.