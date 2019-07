Le PSG s'incline aux tirs au but face à l'Inter Milan

Le PSG a perdu face à l'Inter Milan, ce samedi, pour son troisième match de préparation. Un but partout au coup de sifflet final, les Italiens s'imposent lors d'une séance de tirs au but. Une rencontre disputée à Macao avec le nouveau maillot extérieur du club de la capitale

La préparation du PSG est montée d'un cran ce samedi avec l'opposition face à l'Inter Milan. Après Dresde et Nuremberg, les Rouge et Bleu se sont cette fois inclinés. 1-1 à la fin du temps réglementaire, les Italiens se sont imposés lors d'une séance de tirs au but. Karim Aouchiche et Arthur Zagre ont échoué dans l'exercice.

Sur une pelouse en piteuse état et dans une atmosphère très lourde, les hommes de Thomas Tuchel ont évolué dans leur nouveau maillot extérieur, une tenue intégralement rouge. Porteur du brassard, Alphonse Areola a multiplié les parades mais passe à travers sur l'égalisation de Longo à la 94e minutes.

Sarabia encore décisif

Le PSG a ouvert le score peu avant la pause sur une tête de Thilo Kehrer. Le jeune défenseur allemand a sauté plus haut que les Italiens sur un bon coup-franc tiré par Pablo Sarabia. La recrue espagnole s'était déjà fait remarquer face Nuremberg en signant son premier but sous les couleurs parisiennes.

Le retour de Cavani

El Matador a fait son retour sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Revenu tardivement à l'entrainement à cause de la Copa America, l'Uruguayen a fait son entrée dans le match pour le dernier quart d'heure de la partie. Il n'a pas tremblé pour réussir son tir au but. Huit autres joueurs, dont de nombreux Titis ont fait leur entrée en jeu en même temps que le buteur parisien.

Le trophée des champions en ligne de mire

Les Parisiens ont maintenant rendez-vous mardi avec les champions d'Australie, le Sydney Fc. Le périple du PSG en Chine se terminera le 3 août avec le Trophée des Champions contre le Stade Rennais. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.