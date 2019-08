Ligue 1 : les Parisiens s'inclinent à Rennes

Les footballeurs parisiens se sont inclinés pour leur deuxième match de la saison en Ligue 1. Un revers 2-1, ce dimanche, en déplacement à Rennes. Vivez et participez à l'après-match sur France Bleu Paris.

Paris, France

Le PSG s'est inclinés face à Rennes. Un revers 2-0, ce dimanche soir, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1.

Venez commenter la prestation des footballeurs du Paris Saint-Germain sur France Bleu Paris. On attend vos appels et vos avis dans l'après-match jusqu'à minuit. Un seul numéro, le 01 42 30 10 10. Martin Bartoletti et Éric Rabésandratana répondent à toutes vos questions. Vous endenterez aussi les réactions des joueurs en direct à la sortie des vestiaires.

La réception de Toulouse dans une semaine

Les Rouge et Bleu seront de retour dimanche prochain au Parc des Princes pour affronter Toulouse. La saison dernière, les hommes de Thomas Tuchel s'étaient imposés deux fois face aux Toulousains en championnat. Deux victoires par le plus petit écart, 1-0. PSG - Toulouse, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris, coup d'envoi à 21h00.