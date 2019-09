PSG : les Parisiens s'imposent dans la douleur face à Strasbourg grâce à Neymar

Le PSG s'impose face à Strasbourg pour la 5e journée de Ligue 1. Un succès 1-0, ce samedi au Parc des Princes avant l'affiche de Ligue des Champions face au Real Madrid prévue mercredi 18 septembre. Neymar sauve les Rouge et Bleu.

Paris, France

Les Parisiens se sont imposés dans la douleur, ce samedi face à Strasbourg. Une victoire 1-0 au Parc des Princes pour le retour de la Ligue 1 après la trêve. Le sauveur s'appelle Neymar grâce à un magnifique but dans les arrêts de jeu de cette partie.

Un Paris Saint-Germain décevant en première mi-temps avec des limites physiques du côté des Parisiens et un Neymar sifflé sur certaines actions et qui n'a pas montrer tout son génie pour son retour au Parc.

Real Madrid et Lyon la semaine prochaine

Le calendrier se corse un petit peu pour les Parisiens dans les jours à venir. Les Rouge et Bleu recevront dans un premier temps le Real Madrid, mercredi, pour la première journée de Ligue des Champions. Affiche de rêve, pour débuter la compétition européenne, programmée à 21h00 au Parc des Princes et à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

Les hommes de Thomas Tuchel iront ensuite du côté de Lyon le dimanche 22 septembre à 21h00. Premier gros choc de la saison en championnat face à un adversaire direct pour le titre. Rencontre, là-encore, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.