PSG : les Parisiens logiquement battus au Parc par Reims

Paris, France

Le Paris Saint-Germain s'est incliné, ce mercredi soir, pour la 7e journée de Ligue 1. Une défaite 2-0 à domicile face à Reims. Les Parisiens ont montré un visage décevant voir inquiétant face à des Rémois qui ont joué le coup à fond, à l'image du second but de Reims, un superbe retourné signé Dia, bien seul dans la surface de réparation Rouge et Bleu.

Des Parisiens méconnaissables, à l'arrêt durant toute la première mi-temps. Les Rémois ont logiquement ouvert le score à la 29e minute sur une tête de Kamara. Keylor Navas touche la balle après une belle envolée, mais il est trop court. Le Stade de Reims a bien failli doubler la mise, de la tête à nouveau, quelques minutes plus tard et rentre à la pause avec l'avantage au tableau d'affichage.

Participez à l'après-match sur France Bleu Paris

Venez commenter la prestation des footballeurs du Paris Saint-Germain sur France Bleu Paris. On attend vos appels et vos avis dans l'après-match jusqu'à minuit. Un seul numéro, le 01 42 30 10 10. Martin Bartoletti et Éric Rabésandratana répondent à toutes vos questions. Vous endenterez aussi les réactions des joueurs en direct à la sortie des vestiaires.

Les Parisiens seront à Bordeaux dès samedi

Le rythme s'accélère pour le PSG qui enchaîne une nouvelle journée de championnat ce week-end. Paris se déplace en Gironde, ce samedi, pour affronter Bordeaux. La rencontre est programmée à 17h30. Une affiche à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.