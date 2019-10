Ligue des champions : "Kylian Mbappé ne pas jouer 90 minutes", estime Thomas Tuchel

Les Parisiens vont défier Bruges, ce mardi, sur la pelouse du stade Jan Breydel. Une troisième journée de Ligue des champions pour les Rouge et Bleu, leader de leur groupe. Le crack de Bondy n'est pas apte à jouer toute la rencontre.

Paris, France

Il devrait sortir son numéro 7, mais reste à savoir quand, et pour combien de temps. Thomas Tuchel a estimé, ce lundi, à la veille du match face à Bruges, en Ligue des champions, que Kylian Mbappé n'était pas encore prêt pour jouer un match complet. "C'est trop pour Kylian de jouer 90 minutes, on doit maintenant trouver la bonne solution, soit il commence, soit il finit le match", a précisé l’entraîneur Rouge et Bleu.

Casse-tête identique pour Edinson Cavani

L'Uruguayen revient après deux mois d'absence, mais à la différence de Kylian Mbappé, El Matador n'est pas rentré vendredi soir face à Nice pour avoir un peu de temps de jeu avant ce déplacement en Belgique. Le coach parisien devrait donc faire débuter Mauro Icardi.

Colin Dagba dans le groupe

Pour cette nouvelle journée de Ligue des champions, Thomas Tuchel peut compter sur le retour de Colin Dagba. Le jeune latéral droit français, blessé lors du match face à Strasbourg, fait son retour. Neymar et Idrissa Gueye, blessés, Thilo Kehrer et Julian Draxler, absents depuis plusieurs semaines, sont restés à Paris.