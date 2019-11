David Ginola se voit revenir au PSG mais "pas aujourd'hui"

Paris, France

Sourire charmeur et yeux pétillants, David Ginola a passé, ce lundi, une heure dans les studios de France Bleu Paris pour participer à l'émission 100% PSG. L'ancien attaquant Rouge et Bleu a évoqué ses souvenirs sous le maillot parisien, porté de 1992 à 1995. Il a aussi très brièvement parlé d'avenir. Est-ce qu'El Magnifico se voit revenir dans le club de la capitale ? "Oui, mais pas aujourd'hui", répond David Ginola.

"Je vous dis pas aujourd'hui, parce que les choses sont trop compliquées et j'ai pas envie de faire de rentre-dedans. J'ai envie que les gens aient envie de m'avoir, d'avoir mes idées. J'ai envie que les gens aient envie de me prendre pour développer quelque chose qui soit différent pour arriver à ce que l'équipe soit victorieuse demain et que les supporters soient à l’unisson avec le club", précise le joueur aux 158 matchs avec le PSG.