PSG : un Paris sérieux bat Lille 2-0

Paris, France

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec une victoire. Après la trêve internationale et en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé, ce vendredi, face à Lille. Un succès 2-0 sur la pelouse du Parc des Princes.

Les Parisiens ont été chirurgicaux en première période, deux actions dangeureuses et deux but pour les Rouge et Bleu. Le premier signé Muaro Icadri à la 17e minute sur une magnfique action collective. Peu après la demi-heure de jeu, c'est Angel Di Maria qui a doublé la mise sur un bon ballon donné par Julian Draxler.

Merci aussi à Keylor Navas qui a sorti une belle parade en début de match face à une frappe de Xeka. En seconde période, le PSG a géré sans vraiment subir face à une équipe lilloise en manque d'ambition. Neymar qui signe un bon retour, disponible, en jambe et souvent trourné vers l'avant, a laissé sa place à Kylian Mbappé pour les 30 dernières minutes de la partie.

Rendez-vous dans l'antre de Santiago-Bernabéu

Assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, les Parisiens ont maintenant rendez-vous à Madrid, ce mardi, pour affronter le Real de Zinédine Zidane. Un déplacement que les hommes de Thomas Tuchel peuvent donc appréhender avec plus de sérénité pour tenter de reproduire l'exploit du match aller et cette victoire 3-0 décrochée au Parc.