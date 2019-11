PSG : Avec Neymar face à Lille, Mbappé incertain

Paris, France

Il n'a plus porté le maillot Rouge et Bleu depuis le 5 octobre, et un succès face à Angers, Neymar est de retour dans le groupe parisien qui affrontera Lille, ce vendredi, pour la 14e journée de Ligue 1. Blessée lors d'un match avec sa sélection, la star brésilienne est prête selon son entraîneur Thomas Tuchel. "Il a bien travaillé, il a fait plus que les autres et il peut jouer, mais on doit décider s'il commence ou s'il rentre", a précisé le coach parisien.

Ce qui est certain c'est que le Brésilien ne peut pas jouer un match complet avoue le technicien allemand. "90 minutes c'est trop, même si c'est difficile à admettre pour Ney, mais c'est comme ça." En revanche, la présence de Kylian Mbappé semble compromise. Malade depuis plusieurs jours, la pépite parisienne s'est entraîné, ce jeudi, avec ses coéquipiers. "On doit attendre", a expliqué Thomas Tuchel.

Verratti et Herrera restent à l'infirmerie

Pour affronter Lille, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur Marco Verratti. L'Italien souffre d'une blessure à l'arrière du genou droit. Le "hibou" a bien participé à l'entraînement, mais sera forfait face aux Nordistes. Ander Herrera, son compère au milieu de terrain, est lui absent à cause d'une lésion du quadriceps gauche et poursuit les soins pour revenir dans le groupe.

Des absents aussi côté lillois. Le Losc devra faire sans son meilleur buteur, le Nigérian Victor Osimhen est suspendu. Le jeune attaquant et ancien Titis, Timothy Weah blessé depuis le mois d’août ne sera pas remis pour ce choc. Deux absents également du côté du staff nordiste. L'entraîneur adjoint de Christophe Galtier et le coach des gardiens ont rejoint José Mourinho, cette semaine, après sa nomination à la tête de Tottenham.