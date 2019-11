PSG : "Je ne peux pas rendre tous mes attaquants heureux", avoue Thomas Tuchel

Paris, France

"Il n'y a pas un seul joueur dans mon vestiaire qui ne soit pas déçu s'il ne joue pas". Avec une équipe, quasi, au complet, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG est bien obligé de faire des choix avant le déplacement des Parisiens à Monaco, ce dimanche, pour la 15e journée de Ligue 1. Une seule certitude pour le technicien allemand, son système de jeu. Le 4-4-2, testé à Madrid en seconde période avec l'entrée de Neymar, ne le satisfait pas. "Demandez à Marquinhos ou à Marco Verratti, il ne trouve pas ça intéressant de courir que tous les deux au milieu. C'est nécessaire de jouer à trois au milieu pour être équilibré, pour stabiliser et contrôler tous les espaces défensivement."

Qui sur le banc face à Monaco ?

Avec un système à trois au milieu et donc trois attaquants, Thomas Tuchel devra se priver de deux buteurs aptes, ce dimanche, pour démarrer face aux Monégasques. "Je ne me fais pas d'illusion, je ne peux pas rendre tous mes attaquants heureux", explique-t-il. Angel Di Maria, joueur le plus utilisé depuis le début de saison par le coach Rouge et Bleu pourrait souffler face à Monaco, sauf si le coach décide de faire jouer Kylian Mbappé numéro 9. Dans ce cas-là, Mauro Icardi irait rejoindre Edinson Cavani sur le banc. Neymar qui "peut jouer", selon son coach, devrait débuter sur le Rocher.

Sans Verratti sur le Rocher

Côté blessé, Marco Verratti passe à l'infirmerie. Le milieu de terrain italien a ressenti une douleur à l'entraînement, ce samedi, et ne sera donc pas du voyage en Principauté. Thilo Kehrer, touché au pied depuis quatre mois, revient progressivement et s'entraîne avec ses coéquipiers depuis le début du mois. Pas sûr que son compatriote et entraîneur ne l'appelle dans le groupe pour aller défier Monaco.