PSG : "J'attends une ambiance difficile à Saint-Étienne", redoute Thomas Tuchel

Paris, France

C'est l'affiche de la 18e journée de Ligue 1. Le PSG a rendez-vous, ce dimanche, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face aux Verts de Claude Puel. Paris reste sur un large succès en Ligue des Champions face à Galatasaray (5-0) et une victoire renversante en Ligue 1 du côté de Montpellier (3-1), alors que Saint-Étienne est mal en point, avec une seule victoire sur ses cinq derniers matchs, mais dont il faut se méfier quand il joue dans son antre. "C'est une ambiance très forte, vraiment difficile", raconte Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien ne sait pas trop à quoi s'attendre face aux hommes du Forez.

Des Stéphanois compacts et aux multiples visages

Triste face à Reims (1-3) et impuissant contre Wolfsburg (0-1) en Ligue Europa, Saint-Étienne a enchaîné deux défaites de rang. Mais Thomas Tuchel connaît les forces de cette équipe. "Ils jouent très compact, très physique, ils ont beaucoup de système, 5-3-2, 5-4-1, 4-1-4-1 en coupe de d'Europe, pour ça ce n'est pas très claire, on ne sait pas à quoi s'attendre mais nous sommes en forme et je suis convaincu que nous sommes prêts pour ce matchs là".

Six absents côté parisien

Après avoir retrouvé le chemin des filets face à Galatasaray, Edinson Cavani est de nouveau indisponible. Il a ressenti une douleur après une frappe face à l'équipe turque et présente une gêne musculaire. Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe, touchés à la cuisse contre Montpellier, sont également absents. De retour de blessure, Ander Herrera est encore trop juste selon son entraîneur, tout comme Julian Draxler, malade ces trois derniers jours. Enfin, Choupo-Moting a un bon de sortie pour une affaire privée à gérer ce week-end.