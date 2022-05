Kylian Mbappé : "Le PSG est venu avec un projet et une réelle intention de restructurer tout le club"

C'est dans un petit salon du Parc des Princes, entouré de ses proches, que Kylian Mbappé a accordé à quelques radios françaises un entretien de quelques minutes. Souriant, décontracté, l'attaquant star du PSG est venu expliqué pourquoi il a choisi de prolonger au PSG plutôt que de filer au Real Madrid.

"La décision était vraiment difficile"

Décision la plus importante de votre vie ? "La décision était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué de choisir mais c'était important de choisir, c'est ce qui fait un homme aussi, de faire des choix et j'ai fait mon choix après mure réflexion et l'analyse de tous les paramètres."

On vous sent vraiment soulagé ? "(sourire) Je suis soulagé parce que j'ai réussi à finir meilleur buteur et meilleur passeur, c'était mon plus grand soulagement du week-end ça ! Mais bien sûr, soulagé parce que c'est quelque chose qui a trainé pendant des mois, c'était devenu mon quotidien donc bien sûr la vie va être plus tranquille maintenant que j'ai réussi à me libérer de ça."

Vous avez parlé de changement qui vous pousse à prolonger, qu'est-ce qui va changer depuis l'année dernière ? "Les changements, ça ne vient pas en un jour. Cette question elle n'est pas pour moi, elle est pour le président. Je ne peux pas faire une conférence de presse, dire que je ne suis qu'un joueur et venir vous donner les plans du club. Je ne les ai pas. On a échangé sur les contours mais pas forcément sur les détails. Vous devez faire confiance aux hommes qui portent les projets aussi, dans le football tu n'as jamais de garanties."

Quels sont les paramètres précis qui vous ont incité à rester au PSG ? "Il y a pas mal de paramètres qui sont rentrés en compte. Le côté sportif. Le club est venu avec un projet et une réelle intention de restructurer tout le club pour vraiment revenir vers les sommets. On avait fait finale, demi-finale, on est retombés en 8e. Je voulais rester dans ces équipes qui comptent dans le football européen. Et puis il y a la France. Je connais mon importance dans le pays, on me l'a rappelée. Quand tu es une figure nationale tu as des droits mais tu as aussi des devoirs… quitter la France comme ça, gratuitement, même si j'avais rendu des bons et loyaux services cette année, je pense que ce n'était pas le moment adéquat pour partir."

Le président de la République lui a "donné des bons conseils"

Qui vous a rappelé vos devoirs ? Le président Macron ? "Il m'a donné des bons conseils. Il voulait beaucoup que je reste, comme beaucoup de personnes. Ca fait partie des échanges. Vous savez, dans ce genre de négociations vous échangez avec pas mal de personnes avec qui vous ne pensiez jamais échanger avant que ça se passe. Mais je suis content, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, ça reste ma décision à moi."

On sait que vous aimeriez jouer les JO 2024, ça va le faire ? "J'ai crié sur tous les toits que je voulais faire les Jeux et les faire comme joueur majeur du plus grand club français. Ça a joué aussi, ce n'est pas le seul facteur, c'est une ensemble de facteurs qui ont fait que je me suis dit 'c'est pas le moment de partir, rester encore un peu c'est bien'."

Votre choix de ne pas vous rendre à Madrid a semble-t-il tendu votre ami et coéquipier Karim Benzema vexé ? "Je n'ai pas échangé avec lui mais on va en discuter. Quand on allait en équipe de France on était à côté, on parlait football, je n'ai pas voulu en rajouter. Maintenant je vais aller en sélection et on en parlera avec lui tranquillement."

Une rumeur persistante annonce Zinedine Zidane comme une piste pour remplacer Mauricio Pochettino :"(sourire) Zidane c'est Zidane. Je ne sais pas ce qu'il va faire, je n'ai pas parlé avec lui. Je crois qu'il préfère la sélection, je ne sais pas s'il va vouloir venir au PSG. Je suis vos news, je vous écoute pour me dire ce que va faire Zidane (rire)."