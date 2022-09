Ligue 1 : Victoire logique mais modeste du PSG contre Brest - 1-0

Les Parisiens ont gagné face à Brest ce samedi après-midi au Parc des Princes. Score final : 1 -0. Le PSG signe sa sixième victoire en cette 7ème journée de Ligue 1 contre un Stade Brestois, 17ème au classement qui avait déployé 5 défenseurs et 4 milieux de terrain.

Un match gagné sans panache pour le PSG. Les joueurs parisiens n'ont réussi à marquer qu'un seul but face aux Brestois au Parc des Princes. Les hommes de Christophe Galtier partaient pourtant largement favoris face à ceux de Michel Der Zararian, 17ème de Ligue 1. Cette victoire même timide, grâce à un but de l'attaquant star Neymar en première période permet au PSG d'être toujours leader du championnat. Mais cette rencontre laisse un goût d'inachevé chez les Parisiens.

Côté feuille de match : Messi, Neymar et M'Bappé étaient sur la pelouse dès le premier coup de sifflet. Sur le banc parisien, on retrouvait au début de la rencontre : Marquinhos, Fabien Ruiz et Carlos Soler, notamment.

Face aux Parisiens, les Finistériens avaient eux tout misé sur leur défense avec une composition en 5-4-1, cinq défenseurs et quatre milieux de terrain. Le Stade Brestois, en queue de peloton de Ligue 1 était d'autant plus avide de victoire que ses débuts de saison ont été compliqués avec notamment un désastreux 7-0 face à Montpellier le 28 août et trois nuls consécutifs.

Départ poussif de la rencontre

Ce samedi, la rencontre fut peu mouvementée surtout au démarrage. Retour sur le déroulé du match.

11ème : occasion ratée de Neymar

20ème : occasion ratée de la transversale de Ramos

25ème : Christophe Hérelle (défenseur brestois) tacle par derrière Neymar, mais le carton rouge est annulé pour hors jeu.

29ème : But de Neymar après une passe de Messi

44ème : le Brestois Marc Bizot sauve le club breton d'un 2ème but du PSG

46ème carton jaune pour le capitaine breton Brendan Chardonnet

50ème tir sur le poteau d'une tête de Messi

60ème sortie de Marco Verratti et entrée de Fabian Ruiz

67ème corner côté droit pour le PSG sans résultat

70ème pénalty pour de Slimani (attaquant du Stade Brestois)

71ème arrêt spectaculaire du gardien parisien

76ème entrée de Mendès, Sarabia et d'Ekitiké, sortie de Neymar, M'Bappé et Bernat

85ème occasion ratée du PSG

87ème entrée de Marquinhos

90eme 5 minutes d'arrêts de jeu

Choc OL-PSG à venir

Prochain rendez-vous en championnat pour le club parisien : dimanche 18 septembre pour le choc OL-PSG au stade Gerland. Mais auparavant, il faudra aller battre en Israël le Maccabi Haïfa mercredi pour la deuxième journée de Ligue des Champions.