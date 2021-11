PSG : 2.600 fans attendus en Angleterre pour le match face à Manchester City

Comme à chaque déplacement du PSG en Angleterre, les fans parisiens se déplacent en nombre. On a en tête les parcages pour les rencontres contre Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United où, à chaque fois, les supporters parisiens se sont faits entendre face aux chants anglais.

Parcage quasiment complet

Pour son match à l'Ethiad Stadium de Manchester pour affronter City mercredi à 21h00, le PSG peut compter sur 2.600 fans dont les membres du PSG Club Londres qui débarquent avec plus de 120 membres à Manchester. En revanche, dans cette tribune dédiée aux supporters parisiens, on ne retrouvera pas le Collectif Ultras Paris qui boycotte ce déplacement. Le C.U.P avait déjà boycotté le voyage à Leipzig pour cause de restriction sanitaire.

Pour celles et ceux qui ne font pas le déplacement, France Bleu Paris propose une émission spéciale Manchester City - PSG mercredi de 20h00 à minuit.