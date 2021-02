PSG : à 6 jours du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Neymar se blesse

Le PSG va retenir son souffle. Neymar, son maître à jouer, s'est blessé à l'adducteur gauche lors du match de Coupe de France face à Caen où il était capitaine. À l'heure de jeu, le Brésilien s'est touché l'adducteur gauche, a quitté le terrain, rendu son brassard et filé au vestiaire.

"On ne connaît pas l'étendue de la blessure"

À la sortie de cette rencontre, Mauricio Pochettino n'a pas eu le temps de savourer la qualification en 16e de finale de Coupe de France. L'entraîneur parisien s'est retrouvé sous le feu des questions autour de la santé de Neymar "

Vous avez vu, il est sorti blessé, il est touché à l'adducteur. Le staff médical va l'examiner. On ne connaît pas l'étendue de la blessure. On le saura ce jeudi.

Et l'entraîneur de justifier son choix de mettre Neymar titulaire (et capitaine) dans ce match haché, sur un terrain abîmé "Non, je n'ai pas de regrets de l'avoir fait jouer. En France, à cette période de l'année, les terrains sont difficiles mais Neymar était apte à jouer. Après les blessures arrivent parfois. Je ne veux pas me plaindre de l'attitude de l'adversaire. Je trouve juste parfois que les joueurs manquent de protection."

Désormais le PSG va trembler pour la santé de son meilleur joueur. Neymar qui est incertain pour la confrontation du mardi 16 février prochain face au FC Barcelone. Un 8e de finale aller de Ligue des Champions qui est le rendez-vous que le Brésilien ne veut manquer sous aucun prétexte.