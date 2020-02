PSG : "On a besoin d'un club fort comme une institution", estime Thomas Tuchel

Paris, France

Il n'y a pas de malaise Mbappé au PSG ! Vous êtes nombreux à avoir vu l'attaquant, mécontent, après sa sortie samedi face à Montpellier, et ça ne finit pas d'agiter les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le club de la capitale semble avoir mis les points sur les i avec l'international Français. "Il n'y a rien de personnel entre lui et moi", assure, ce lundi, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.

Un échange avec tout le groupe

Pour éviter une crise, Thomas Tuchel, est revenu sur l'événement avec toute l'équipe. Impossible de savoir ce qui a été dit à Kylian Mbappé, mais le coach Rouge et Bleu maintien qu'aucun joueur n'est au-dessus de l’institution. "On a besoin d'un club très très fort, un club comme une institution, courageux et fort, c'est absolument nécessaire si on veut obtenir nos objectifs."

Une attitude qui déplaît à certains supporters

Chez certains fans du PSG, l'attitude du numéro 7 est qualifié d’égoïste. "Il a joué son enfant gâté", selon Polo. "Faut qu'il pense à ses coéquipiers qui veulent aussi jouer au ballon et il y a d'autres échéances à venir", poursuit cet abonné au Parc. Une polémique et un comportement qui tombe au mauvais moment aussi selon Stéphane. "Je pense que c'est un petit peu dommage à une dizaine de jours de Dortmund, mais je pense que Leonardo gère très bien tout ça et que chacun reste concentré sur les objectifs du club."