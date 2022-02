PSG : A Bondy, tous derrière le "King" Mbappé avant le match du Real Madrid

A l'AS Bondy, on regarde avec grande attention les matches et l'actualité de Kylian Mbappé.

Au stade Léo-Lagrange de Bondy, devant le terrain synthétique qui accueille les matches des équipes de jeunes, joueurs, éducateurs et spectateurs attendent avec impatience le match du PSG contre le Real Madrid et l'enfant du pays Kylian Mbappé. Kahil, qui évolue en moins de 12 ans compte sur un Mbappé des grands soirs. "J'espère qu'il va nous sortir un bon match et qu'il nous sauve (sic), malgré les histoires de transfert avec le Real Madrid", explique-t-il au micro de France Bleu Paris.

"S'il fait son match, qu'il reste concentré - il a de toutes façons pas encore signé les papiers pour aller à Madrid -, j'espère qu'il va montrer le vrai Kylian." Même son de cloche pour le petit.. Kylian, 11 ans et maillot du PSG sur les épaules. "C'est l'un des meilleurs joueurs du club, j'espère qu'il va 'taffer" le Real (sourires)."

Mbappé, fierté bondynoise

Rohat est éducateur à l’AS Bondy. Plus jeune, il a joué contre Kylian Mbappé. Il s’attend lui aussi à une démonstration. "C'est l'homme des grands matches, et je pense qu'il est capable de sortir une grosse prestation comme il l'a déjà fait par le passé", analyse l'entraîneur des U11."Savoir que c'est un Bondynois et que toute la planète le regarde, en plus là, ça va être la grosse affiche des huitièmes, c'est une fierté, ça montre que l'AS Bondy travaille bien, ça fait plaisir."

Kylian Mbappé le Bondynois, le Parisien et peut-être le Madrilène l’été prochain. L’insistance du Real à son égard agace d’ailleurs certains fans du PSG, comme Kamel, présent aux abords du terrain synthétique du stade Léo-Lagrange: "Ils nous font mal à la tête là-bas en Espagne avec leur Mbappé, Mbappé, Mbappé... Là, ils vont le voir, pour de vrai (sourires)." Et d'ajouter: "Ce n'est pas Messi, ni Di Maria qui fera la différence, c'est Mbappé, car c'est le king."

Les Bondynois espèrent le voir rester au PSG

Et la plupart des Bondynois croisés espèrent naturellement qu'il restera dans la capitale. "Je pense qu'il veut partir, mais comme il a un coeur et que c'est un Parisien, je souhaite qu'il reste en France", ajoute Kamel. "On est supporters parisiens, et on aimerait qu'il reste à Paris pour qu'on puisse continuer à aller le voir, il n'y a pas mieux", enchaine Rohat.

Mais, attention, si Kylian Mbappé venait à changer de maillot, beaucoup le suivraient dans ses nouvelles aventures. "Je pense que je supporterai le Real", conclut le petit Kylian. Car quelques soit l’identité de son club la saison prochaine, les habitants de la ville du 93 continueront de suivre Kylian Mbappé, le kid de Bondy.