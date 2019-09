PSG : "On a commencé fort", réaction de Diani après la victoire 7-0 des féminines à Braga

Paris, France

Les Parisiennes avaient prévenu, s'il fallait mettre sept buts, elles mettraient sept buts. Les footballeuses du PSG ont étrillé Braga, ce jeudi, en 16e de finale aller de Ligue des Champions. Un très large succès 7-0 au Portugal qui les propulse en 8e de finale de la compétition européenne, tant le match retour parait maintenant anecdotique.

"On a commencé fort", savoure Kadidiatou Diani, buteuse face aux Portugaises. "C'était ce qu'on recherchait, mettre beaucoup de buts et surtout ne pas en encaisser ici à l'extérieur. Maintenant on se prépare sur le match retour", précise l'attaquante Rouge et Bleu.

Le match retour, dans la capitale, face à Braga, est prévu pour jeudi 26 septembre à 20h30. D'ici là les joueuses du PSG ont rendez-vous samedi pour affronter Dijon pour la 3e journée de D1.