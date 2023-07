PSG : à Poissy, les supporters parisien s'attendent à un départ de Kylian Mbappé

Ils avaient prévu le coup. Théo et ses amis sont venus s'installer le long de la grille du centre d'entraînement de Poissy, dans un sas mis en place exprès pour permettre aux joueurs de s'arrêter pour signer des autographes.

Avec leur chaise de camping pliable, quelques chips et boissons, ils espèrent un autographe de Kylian Mbappé, qui a pris pour habitude de s'arrêter depuis qu'il s'entraine à la marge du groupe, parti au Japon . "J'ai déjà eu les signatures de Rico, Ramos, Mukiele et d'autres sur ce maillot, mais il me manque Kylian", confesse Théo, qui ne se fait trop eu d'espoirs quant aux chances de voir le Bondynois sous les couleurs parisiennes cette saison: "Pour moi, il part cette année. Je ne suis pas triste car je m'y attends, ça m'embête quand même, quand ça sera concret j'aurais le seum (sic), mais je m'y attends."

Mbappé, "pas l'avenir du PSG" pour les uns, "il a bien géré son business" pour les autres

Le cas Kylian Mbappé divise en tout cas la cinquantaine de supporters présents. S'il "manque de respect au club en voulant partir librement" en juin 2024 pour certains, le champion du monde de 24 ans "ne représente pas l'avenir du club", pour Ruben, maillot du PSG sur les épaules. "On a atteint un point de non retour avec lui."

D'autres le défendent, c'est le cas de Pascal, la cinquantaine: "Son objectif, c'est le ballon d'Or et la Ligue des champions, je me mets à la place du sportif. Le club n'est pas capable de lui permettre ses objectifs, et quand on voit l'effectif aujourd'hui et les récents matches amicaux..."

Gabriel, plus pragmatique, conclut: "Cela reste l'un des meilleurs joueurs du monde, il a fait en sorte d'avoir toutes les cartes en main. Il a bien géré son business." Et pas de chance cette fois-ci pour les chasseurs d'autographes et de selfies, le joueur ne s'est arrêté après aucun des deux sessions d'entraînement de la journée.