PSG : à quatre jours de Manchester, M'Bappé délivre Paris

Caen, France

Avec 17 tirs en première mi-temps, Paris, privé de Thiago Silva, Verratti, Bernat ou encore Draxler au coup d'envoi, a surtout impressionné par son manque d'efficacité, face au Stade Malherbe de Caen. Il faut dire que la malchance s'en est mêlée : avec deux barres transversales (Kurzawa et Marquinhos) et un poteau (Di Maria), le PSG aurait pu se mettre à l'abri avant la pause (Crivelli a lui aussi touché du bois pour les Normands). Finalement, malgré un quatrième poteau (Di Maria, encore), les hommes de Thomas Tuchel ont assuré l'essentiel : une 23e victoire en 26 matches de Ligue 1.

Insatiable M'Bappé !

Avec un nouveau doublé, Kylian M'Bappé a tiré les Parisiens d'un vilain piège. Car bien que dominés, les Caennais (18e de Ligue 1) ont ouvert le score à la 57e minute sur une belle combinaison sur coup-franc, conclue par Casimir Ninga. Mais Paris n'aura tremblé que deux minutes, le temps pour le prodige de Bondy de transformer un pénalty logique provoqué par Moussa Diaby. M'Bappé a ensuite donné la victoire aux Parisiens en fin de match (87e) en poussant au fond des gilets une frappe de Draxler repoussée sur sa ligne par un défenseur.

En attendant Manchester...

Non sans frayeur, Paris s'offre donc une huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. En inscrivant ses 23e et 24e buts de la saison (en 21 matches !), Kylian M'Bappé conforte son statut de meilleur buteur de la Ligue 1 et son très bon rendement dans l'axe. Une place qu'il devrait à nouveau occuper mercredi, contre Manchester United, puisqu'Edinson Cavani risque d'être encore un peu juste.