PSG : "On aborde ce Trophée des Champions avec beaucoup d'envie" explique le milieu Idrissa Gueye

La saison officiel du PSG va commencer à 4 500 kms de Paris, sous la chaleur et devant plus de 7 000 spectateurs. Au Bloomfield stadium de Tel-Aviv, le football français va proposer une belle affiche pour son Trophée des Champions. Le vainqueur du championnat, Lille, affronte Paris, gagnant de la coupe de France. Pour cette rencontre, le PSG va se présenter avec une équipe jeune mais qui a bien travaillé pendant un mois. Avant de s'envoler samedi pour Israël, le capitaine actuel (en l'absence de Marquinhos) Idrissa Gueye a évoqué ce match de prestige qui va lancer la saison du Paris-Saint-Germain.

"Heureux" de porter le brassard

Idrissa Gana Gueye a joué tous les matchs de préparation du PSG avec le brassard de capitaine (3 victoires et 2 nuls). Le milieu international sénégalais sera le guide d'une jeune équipe parisienne qui va affronter les Lillois.

Idrissa, dans quel état d'esprit le PSG aborde ce Trophée des Champions : "On l'aborde avec beaucoup d’envie, l'envie de bien débuter la saison. On espère sortir de ce match avec la victoire."

Vous portez le brassard pendant toute la préparation, vous allez vouloir le garder même quand Marquinhos va revenir !? : (sourire) "Non, non le brassard appartient à "Marqui", tout le monde le sait. Je suis très content de le porter. C'est un bon signe de confiance que le coach m'a fait. Je suis content d'avoir pu diriger ces jeunes, surtout sur le terrain et en dehors."

La préparation s'est effectué avec de nombreux jeunes, comment l'avez-vous vécu ? "Elle était particulière cette préparation. Il y avait beaucoup de qualité avec tous ces jeunes, très à l'écoute, qui ont bien travaillé. On a bien travaillé physiquement, tactiquement. Tout le monde est prêt. C’était important de voir les jeunes qui démontrent leurs qualités pour jouer dans cette équipe."

Wijnaldum est "un excellent joueur"

La concurrence s'annonce rude au milieu de terrain, que vous inspire l'arrivée de Georginio Wijnaldum ? "Une place n’est jamais acquise, il faudra se battre. J’ai joué avec Everton contre 'Gigi" quand il était à Liverpool, c’est un excellent joueur. c’est un joueur de qualité de plus, on est contents de l’avoir avec nous. Ce sera au coach de faire ses choix et on les respectera. Le plus important, c’est l’équipe."

Un dernier mot sur votre situation sportive êtes-vous sûr de rester au PSG à 100% cette saison ? "Je suis sous contrat encore cette saison et une de plus (juin 2023 fin de contrat). C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis content d'être là et de tout donner pour le PSG."

Lille - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 19h30 avec notre duo Eric Rabesandratana et Bruno Salomon. Coup d'envoi à 20h .