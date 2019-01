PSG - Adrien Rabiot s'entraîne avec la réserve : "C'est une décision du club"

Paris, France

Chaque jour, l'affaire entre le PSG et Adrien Rabiot se crispe de plus en plus. Ce vendredi matin, le journal L'Équipe a dévoilé que le joueur en froid avec sa direction* s'est entraîné aujourd'hui avec la réserve du club.

Son entraîneur Thomas Tuchel a évoqué quelques secondes le sujet en conférence de presse aujourd'hui : "Je dois préparer mon équipe pour Guingamp et ce sera une équipe sans Adrien Rabiot. Je respecte les décisions du club. Et c'est une décision du club."

Au club, on précise que ce passage en réserve est ponctuel et que Adrien Rabiot va reprendre l’entraînement avec l’effectif pro assez vite.

(*) Pour rappel, le conflit entre le joueur et le club est à la non prolongation de Adrien Rabiot et d'un départ possible dès cet hiver ou en juin quand il sera totalement libre.