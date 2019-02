PSG : ALL du groupe Accor, nouveau sponsor maillot du club parisien la saison prochaine

Accor succède à Fly Emirates comme sponsor maillot du PSG la saison prochaine 2019/2020. ALL, le nouveau programme de fidélité lyfestyle d'Accor devient le partenaire majeur du club de la capitale. L'information a été donnée ce jeudi dans un communiqué.

ALL du groupe Accor succède à Fly Emirates comme sponsor maillot du PSG.

Paris, France

ALL, groupe Accor, nouveau sponsor maillot du PSG pour la saison prochaine 2019/2020 : l'information a été dévoilée ce jeudi par le club et son partenaire dans un communiqué. ALL est le nouveau programme de fidélité lifestyle de Accor. Cela faisait 14 ans que Fly Emirates était le principal partenaire du club de football de la capitale.

Le PDG du club Nasser Al-Khelaifi et le PDG du groupe Accor, Sébastien Bazin, détailleront ce partenariat ce vendredi à Paris au Parc des Pinces.

Les 250 millions de clients du leader et pionnier du secteur de l'hôtellerie vont rejoindre les 395 millions de fans qui suivent le PSG et ses joueurs sur les réseaux sociaux à travers le monde.

L'arrivée de ce sponsor est une bonne nouvelle pour les finances du club qui devrait doubler le montant de son contrat de sponsoring maillot, indique Le Parisien.