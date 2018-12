PSG : Alphonse Areola prolonge jusqu'en juin 2023

View this post on Instagram

Je vous confirme que ce jeudi 20 décembre j'ai signé une prolongation de 4 ans avec mon club du Paris Saint-Germain. Je serai donc sous contrat jusqu'en juin 2023. Je ne pouvais pas rêver meilleur cadre, plus belle ville et plus grand club pour poursuivre ma progression et mon épanouissement. Rentré au club à l'âge de 13 ans, j'y ai signé mon premier contrat professionnel en 2009 à l'âge de 16 ans. Plus ancien joueur de l'effectif, je suis heureux de pouvoir poursuivre l'aventure dans ma ville, au sein du club de mon coeur et près de vous tous. Je continuerai donc à représenter fièrement les couleurs de la capitale et ferai tout mon possible avec l'aide de mes coéquipiers pour atteindre les objectifs fixés par le club. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, la Direction du club ainsi que mon coach Thomas Tuchel pour le soutien et la confiance qu'ils m'accordent. Je veux également remercier ma famille et ma femme Marrion pour leur appui et leurs conseils. Enfin je tiens à remercier plus particulièrement les supporters parisiens. Leur amour, la ferveur de leur chant et leur soutien sans limite font que sans eux, nous ne sommes rien. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. ICI C'EST PARIS !!! #psg #2023