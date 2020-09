Mercato : le gardien du PSG Alphonse Areola rebondit à Fulham en Angleterre

Le Parisien Alphonse Areola a été prêté aux Anglais de Fulham, club fraîchement promu en Premier League où il va tenter de rebondir. Après un an passé en prêt au Real Madrid, l'international français de 27 ans n'a pas longtemps posé ses valises dans la capitale avant de s'envoler pour l'Angleterre. Il est prêté un an, jusqu'au 30 juin 2021 avec option d'achat.

Alphonse Areola reste toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023. Avec Fulham il va tenter d'oublier la saison passée avec le Real Madrid où il a échoué à convaincre Zinedine Zidane d'en faire son portier numéro un. L'entraîneur des Merengue lui préférant le Belge Thibaut Courtois.

Barré au PSG par un Keylor Navas indéboulonnable et avec la signature de Sergio Rico comme portier numéro deux, Alphonse Areola n'entrait pas, pour l'instant, dans les plans du club. "Je pense que partir c'est la solution pour Alphonse. C'est vrai qu'il est cher mais c'est un grand joueur qui a besoin de jouer", a estimé Leonardo. Et l'entraîneur Thomas Tuchel de compléter : "Alphonse n'est pas un numéro deux. Il veut jouer, il veut montrer, il veut grandir, c'est pourquoi on cherche une solution pour lui". Et la solution a été trouvée. Rendez-vous donc en Premier League pour le natif de Paris.