PSG : Alphonse Areola transféré définitivement à West Ham

Il a enfin trouvé club à son gant. Après trois prêts successifs au Real Madrid, à Fulham et donc à West Ham, le gardien de but formé au club va rester chez les Hammers. Alphonse Areola y est transféré définitivement, le club de la capitale a trouvé un accord avec son homologue de l'Ouest de Londres, information confirmée à France Bleu Paris.

Un transfert qui va rapporter un peu plus de 9 millions d'euros au PSG. C'est le deuxième gardien de but cédé cet été par le club, après le départ, là aussi après un prêt, de Marcin Bulka à l'OGC Nice.

Areola, un départ pour clore un passage contrasté

C'est un euphémisme que de dire qu'Alphonse Areola, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018 sans jouer, ne sera pas parvenu à s'imposer au PSG. Prêté en tout à six reprises, le longiligne gardien a raté une belle occasion de devenir numéro 1 quand il a été installé par Unaï Emery.

L'arrivée de Thomas Tuchel et de Gianluigi Buffon change également la donne. C'est finalement dans le prêt qu'il retrouve le bonheur, et plus particulièrement à Londres, à Fulham et enfin à West Ham, où il participe activement à la très belle épopée européenne des Hammers, demi-finalistes de la Ligue Europa, et vaincus par le futur vainqueur, l'Eintracht Francfort.