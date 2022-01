Le PSG annonce Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs au Covid-19 ce jeudi matin. Les deux joueurs sont à l'isolement.

PSG : Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs au Covid-19

La pandémie Covid n'épargne pas le football. Les joueurs du Paris Saint-Germain, Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs au Covid-19 ce jeudi 5 janvier. Ils "ont été placés à l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", indique le club dans un communiqué. Comme Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Nathan Bitumazala et Layvin Kurzawa.

Le PSG doit affronter Lyon ce dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Les matchs sont reportés à partir de 11 cas au sein d'une équipe. Ainsi, la rencontre Lille-Lorient, prévue elle ce samedi, est reportée, car les Merlus déplorent douze joueurs à l'isolement, en plus de deux membres du staff technique.