PSG : "Angel Di Maria veut toujours jouer avant un grand match", explique l'entraîneur parisien

Paris, France

L'entraîneur Rouge et Bleu ne peut pas mettre tous ces joueurs sous cloche avant Dortmund. Face à Amiens, ce samedi, pour la 25e journée de Ligue 1, les cadres devraient être de sortie pour au moins quelques minutes. "On ne prendra aucun risque", précise tout de même Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.

Neymar incertain, Di Maria veut jouer

Hormis l'incertitude autour de Neymar, toujours gêné par sa blessure aux côtes, et les absences certaines de Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Colin Dagba, tout le reste du groupe est disponible. À trois jours d'un huitième de finale de Ligue des champions, le club "prend un risque avec chaque joueur qui joue, mais c'est normale dans le foot", explique le technicien allemand. Pour certains Parisiens, affronter Amiens est en revanche nécessaire. "Angel Di Maria, par exemple, veut toujours jouer avant un grand match", affirme Thomas Tuchel.

Des Rouge et Bleu en quête de rythme

Marco Verratti et Idrissa Gueye, ménagés face à Dijon, devraient aussi bénéficier de quelques minutes sur le terrain d'Amiens. Tout comme Mauro Icardi qui n'a pas foulé la pelouse bourguignonne. Même programme pour Thiago Silva. Le capitaine n'a joué qu'une heure sur les six dernières sorties parisiennes. Ajoutez un Kylian Mbappé qui n'aime pas cirer le banc et l'équipe alignée face aux Picards pourrait même se rapprocher de celle qui débutera en Allemagne.