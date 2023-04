PSG : Anne Hidalgo annonce que sa position sur la vente du Parc des Princes est irrévocable

Le PSG n'a pas eu le temps de déposer son pli de manifestation d'intérêt à l'achat du Stade de France que Anne Hidalgo a une nouvelle fois taclé le club de la capitale. Invitée de Radio France Internationale ce jeudi matin, la maire de Paris a rappelé sa position sur le dossier d'un éventuel départ du PSG du Parc des Princes.

"Ma position est-elle irrévocable ? Oui !! Vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C'est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont pour la plupart tous propriétaires et cet argument, on l'a bien sûr regardé. La deuxième chose, c'est que pour vendre, il faut d'abord qu'il y ait respect des règles parce que ça appartient aux Parisiens, ça ne m'appartient pas personnellement. On est dans un pays où l'état de droit fonctionne, il y a des procédures."

La maire ne digère pas les 38 millions d'euros proposés...

Dans cet entretien radio, la maire de Paris est revenue sur la somme proposée par le PSG qui a fait déraper selon elle les négociations : "Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros... je pense que le mot 'ridicule' est celui qui convient. Par ailleurs, on s'est dit qu'il n'y avait plus de chemin possible, arrêtons de discuter pour ne pas arriver à un accord."

Pourtant selon nos informations, la mairie depuis cette fin de non-recevoir tente de reprendre les négociations avec le PSG. Problème : le club parisien ne souhaite pas discuter tant que la mairie ne souhaite pas vendre à nouveau le Parc des Princes. D'ailleurs la dernière déclaration de Anne Hidalgo au sujet des propriétaires du PSG ne devrait pas détendre l'atmosphère : "Je ne sais pas si c'est par rapport au Qatar. On est dans un état de droit. Oui c'est vrai que chez nous, les stades ne poussent pas comme des champignons, c'est vrai que vous n'arrivez pas avec un paquet de millions et devenez acquéreur de n'importe quel bien pour n'importe quelles conditions."