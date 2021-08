PSG : "ça va être brûlant" prévient le président du CUP avant la réouverture des tribunes du Parc des Princes

Ce samedi soir pour PSG - Strasbourg, le Parc des Princes va vivre une folle soirée. Outre la présentation des nouvelles recrues, ce sera aussi et surtout le retour des supporters au stade après un an et demi de huis clos. Le président du CUP, Nicolas Boffredo est impatient de ses retrouvailles.

Les événements s'enchaînent au PSG et la venue de Lionel Messi ferait même oublier l'un d'entre eux. Samedi soir, pour le match PSG - Strasbourg, les supporters du PSG seront de retour au Parc des Princes ! Jauge maximale et pass sanitaire obligatoire pour les 47.000 fans attendus mais ils seront au rendez-vous. Car les supporters n'ont plus occupé les tribunes du stade parisien depuis le 29 février 2020 à cause de la crise sanitaire. L'ambiance s'annonce donc dantesque entre la joie de retrouver les tribunes et la présentation des cinq nouvelles recrues.

Pour l'occasion, France Bleu Paris est allée à la rencontre de Nicolas Boffredo. Rencontre ce vendredi près du Parc des Princes où avec d'autres membres du CUP il prépare les tifos de samedi soir. Le président du Collectif Ultras Paris, tout comme les 3.000 adhérents du collectif attendus samedi soir, nous a témoigné son impatience de revenir au Parc des Princes.

"Un an et demi ! ça parait une éternité..."

France Bleu Paris : Dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce retour au Parc des Princes ?

Nicolas Boffredo : Un an et demi ! ça parait une éternité... On va dire qu'il y a une forme d'excitation parce qu'on a pas mis les pieds dans le stade depuis le 29 février 2020. On a juste regardé les matchs à la télé et mis à part quelques cortèges pour accompagner l'équipe sur des matchs, il ne s'est rien passé. Ce que je ressens c'est que les gens sont excités, impatients. Et je sens qu'on va retrouver le parc dans une belle atmosphère.

On a en effet l'impression que l'ambiance va être folle pour ce match ?!

C'est sûr ça va être brûlant, dans le bon sens je précise. Il y a trop d'événements sur ce match. Le retour au stade, la jauge maximum, le recrutement qu'ils nous ont fait et avec Messi qui arrive ! L'atmosphère va être très très chaude samedi.

En discutant avec vous, on voit que vous avez les yeux qui brillent en évoquant ce retour au Parc des Princes !

Forcément, on retrouve la maison ! On va retrouver les potes, nos habitudes, vraiment ça fait plaisir, c'est une vraie belle émotion que de se retrouver ! Après, il faut savoir qu'on s'était pas perdu de vue avec les membres du CUP pendant l'année et demie. On a fait des tifos pour encourager l'équipe malgré les huis clos et les problèmes sanitaires. Franchement ça a été dur, on a réussi à garder un lien avec les gens, avec les dirigeants du PSG, il n'y a aucun fossé qui s'est creusé et finalement c'est le principal.

Les adhérents ont voté pour le retour au Parc des Princes

Ce samedi, pour rentrer au stade il faudra présenter un pass sanitaire, certains groupes d'ultras en France s'y refusent. Pas vous au CUP ? Vous avez décidé de revenir...

C'est simple on est pas une dictature dans le collectif. On a fait un sondage et on a demandé qui était pour, qui était contre un retour au Parc des Princes avec le pass sanitaire. On a pris la température. ET au final, 80 % de nos adhérents qui ont répondu à ce vote nous ont dit qu'ils voulaient rentrer au Parc des Princes. Maintenant le pass sanitaire pose problème à certains, on veut faire passer des messages sur le sujet et comme à Troyes, on le fera savoir. Pour le reste, on n'est pas la pour sensibiliser, forcer les gens à la vaccination ou demander à certains de faire des tests, c'est un choix personnel et on respecte tout le monde mais une chose est sur samedi il le faudra.

Les membres du Collectif Ultras Paris s'activent pour terminer les tifos pour le match de samedi - Crédit / Collectif Ultras Paris

Que réserve le Collectif ultras Paris pour samedi au niveau des tifos ?

On a prévu deux belles animations en Auteuil bleu et Auteuil rouge, ça va donner un beau rendu. Il y a une belle énergie depuis quelques jours, les gars qui reviennent au Parc pour rebosser sur des tifos, ils sont contents. Après je ne vous cache rien, vu le contexte sanitaire, il a fallu s'adapter et ça nous a fait changer certaines de nos animations. On avait prévu quelques choses de "beaucoup beaucoup beaucoup plus beau" mais vous allez voir celui que l'on prépare est déjà très bien. On est entrain de boucler en deux jours le tifo Auteuil rouge qui normalement devait se faire en une semaine. Les mecs ont la dalle pour faire bien et rapide.

Les nouvelles recrues vont être présentées ce samedi, vous avez prévu des choses en particulier ?

On va leur souhaiter la bienvenue. Alors bien sur, il y aura quelque chose pour Messi mais aussi pour les autres. Oui, Messi est la recrue phare mais il ne faut pas oublier Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum car ils sont là aussi pour le PSG et on oubliera personne. Ils auront des banderoles à leur nom et on espère qu'il viendront nous saluer proche du virage.

Un rappel, il est important d'arriver très tôt au Parc des Princes ce samedi. Ouverture des portes dès 18h, présentation des joueurs aux alentours de 19h30 et ensuite coup d'envoi de PSG - Strasbourg à 21h.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas se rendre au stade, émission spéciale sur France Bleu Paris dès 19h avec Maxime Veyrier, Eric Rabesandratana, Bruno Salomon et de nombreux invités.