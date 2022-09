PSG : après les accusations de son ancien directeur sportif à Nice, Christophe Galtier répond

Ce n'est pas exagéré que de dire qu'actuellement, au Paris-Saint-Germain, les affaires s'enchaînent à un rythme effréné. Après l'histoire du char à voile, l'affaire Diallo et ses rebondissements hallucinants, les révélations du journal Libération sur une affaire scabreuse à Doha où le président du PSG serait impliqué, l'ouverture d'une enquête pour corruption et trafic d'influence où serait mêlé un ancien employé du club, voilà donc la dernière affaire en date avec Christophe Galtier accusé par Julien Fournier son ancien directeur de sportif d'une "chose grave" qui aurait brouillé les deux hommes.

Hier sur l'antenne de RMC, Julien Fournier est revenu sur les tensions avec son ancien coach à Nice (saison 2021-22). Le désormais directeur sportif de Parme (Ita) a expliqué : "Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles, Christophe et moi, on s’est disputés - parce que c’est vraiment le mot – Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe."

"Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage" : Christophe Galtier

Lors de son point presse, Christophe Galtier n'a pas échappé à une question sur le sujet. On lui a demandé s'il était surpris d'une telle attaque de la part de celui qui l'a fait venir à Nice il y a un an et demi :

"Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Quand on est l'entraîneur du PSG, on a une grande exposition et je ne peux pas, je ne veux pas me fatiguer, m'épuiser et débattre sur tout ce qui se dit parce que la fonction fait qu'automatiquement on recrée un débat sur un autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà ce que j'ai à vous dire. Pas surpris du tout".